"رموز مشرفة فى محافظة مطروح".. محاضرة ثقافية أون لاين

نظم فرع ثقافة مطروح ،اليوم، محاضرة ثقافية "أون لاين" على الصفحة الرسمية للفرع بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة أطلقت مبادرة ثقافية تحت شعار "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" والتى يشارك فيها لفيف من أدباء مطروح.

وقدم المحاضرة الأديب البدوى منعم العبيدى تحت عنوان "رموز مشرفة فى محافظة مطروح"، إستعرض خلالها بعض الرموز القبلية التى أثرت فى المجتمع المطروحى وكان لها بصمة فى الحفاظ على التراث والعادات والتقاليد والحفاظ على الثقافة البدوية الأصيلة التى تتميز بها الصحراء فى محافظة مطروح.