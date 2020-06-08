في 4 خطوات.. انقل خطك من شركة محمول إلى أخرى خلال 24 ساعة فقط

إذا كنت تعاني من شركة المحمول التي تستخدم خطها، وتريد أن تنتقل إلى شركة أخرى، أصبح الأمر سهلا ولا يتطلب منك سوى الصبر لمدة 24 ساعة فقط بعد أن تتقدم بطلب النقل.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير الشروط والخطوات التي توضح لك طريقة النقل، بعد أن اعتمدها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

1- أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته.

2- التأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له.

3- ووفقا للقواعد الجديدة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأي سبب آخر.

4- خصص الجهاز خط ساخن بمركز تلقي الشكاوى 155 لاستفسارات وشكاوى نقل الأرقام؛ حيث يستطيع المتصل بالضغط على علامة النجمة الاستفسار أو تقديم الشكاوى الخاصة بنقل رقمه.