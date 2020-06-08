"المعلمين": ملتزمون بقرار الدولة بإجراء امتحانات الثانوية رغم كورونا

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن هيئة مكتب النقابة شكلت لجنة لإدارة الأزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتقديم الخدمات اللازمة للمعلمين الذين يتعرضون للإصابة، لاسيما إذا ارتأت الدولة إجراء امتحانات الثانوية العامة، في ظل أزمة كورونا، مؤكدا أن النقابة ليس لها دور في تحديد اذا ما كان الأمر مناسبا لإجراء الامتحانات أو لا، وأنهم ملتزمون بقرار الدولة ولجنة إدارة الأزمة والمشكلة من جميع الجهات المعنية وبالتأكيد ستكون حريصة على حماية الطالب والمعلم.

وأكد الزناتي، لـ "الوطن"، أنه كلف اللجنة بإنهاء التفاوض سريعاً والتعاقد مع كبرى معامل التحليل ومراكز الأشعة لتوفير التحاليل اللازمة للمعلمين الذين تظهر عليهم أعراض شبيهة بأعراض كورونا وبأسعار مخفضة للمعلمين، على أن تعلن النقابة تفاصيل تلك التعاقدات وأماكن المعامل على مستوى الجمهورية خلال أيام قليلة، وتبحث لجنة إدارة الأزمات بالنقابة توفير أماكن بعدد من المستشفيات لتكون مقارات للعزل الصحي للمعلمين الذين تتأكد إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف أنه تحسباً لمشاركة عدد كبير من المعلمين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية فإن النقابة أخطرت وزارة الصحة والجهات المسئولة بتخصيص عمارات المصايف والاستراحات التابعة لها فى رأس البر والإسكندرية وكذلك عمارات بعض النقابات الفرعية بمطروح للحجر الصحي للمعلمين بصفة عامة وللمشاركين منهم في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بصفة خاصة ، على أن تقوم وزارة الصحة والجهات المختصة الأخرى بتجهيز هذه الأماكن بالمعدات الطبية والأطباء وهيئة التمريض والعمالة اللازمة قبل بداية الامتحانات وذلك مشاركة من النقابة مع الدولة في هذه الظروف التي اكتظت معها المستشفيات بالمرضى وعدم استيعابها للمزيد منهم، وتضع النقابة بذلك إمكانياتها في خدمة أعضائها من المعلمين.

وأشار إلى أن النقابة تملك عددا كبيرا من الشقق تستخدمها في مصايف للمعلمين، مشيرا إلى أن النقابة تملك في رأس البر حوالي 616 شقة، وكذلك في مطروح والإسكندرية، وأكثر من محافظة.

وأوضح نقيب المعلمين أنه أخطر وزارة الصحة والجهات المسئولة، بتخصيص عمارات المصايف والاستراحات التابعة لها فى رأس البر والإسكندرية وكذلك عمارات بعض النقابات الفرعية بمطروح للحجر الصحي للمعلمين بصفة عامة وللمشاركين منهم في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بصفة خاصة، ومنتظر رد الوزارة حتى الآن.

وأشار إلى أن النقابة ستنتهي خلال أيام من التفاوض والتعاقد مع كبرى معامل التحليل ومراكز الأشعة لتوفير التحاليل اللازمة للمعلمين الذين تظهر عليهم أعراض شبيهة بأعراض كورونا وبأسعار مخفضة للمعلمين، وسيتم الإعلان عنها في جميع المحافظات، موضحا، أن مستشفى المعلمين الذي يملكه النقابة، تم تخصيص دور به لعزل المشتبه بهم، ولكنه لم ينضم حتى الآن للمستشفيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا والعزل.

كما أعلن "الزناتي" منح المعلم المصاب بمرض كورونا وتم حجزه في أي مستشفى تابعة لوزارة الصحة أو أي مكان خصصته له وزارة الصحة مبلغ 10 آلاف جنيه له ولأسرته على أن يقدم الأوراق الرسمية الدالة على ذلك.

وأكد الزناتي أنه تقرر منح أسرة المتوفى من المعلمين بإحدى مستشفيات العزل بسبب هذا الوباء 20 ألف جنيه فور تقديم الأوراق المطلوبة، بجانب مستحقاته النقابية الأخرى، مشيرا إلى أن عدد وفيات المعلمين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 8 حالات حتى الآن