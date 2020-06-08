نيوزيلندا تعلن خلو أراضيها من فيروس كورونا وترفع القيود المفروضة

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم، إن نيوزيلندا نجحت في احتواء فيروس كورونا المستجد داخل حدود البلاد بالفعل.

وأعلنت أرديرن، في مؤتمر صحفي، أنها سترفع جميع القيود المفروضة التي أقرتها سابقًا بعد انحسار الوباء داخل البلاد باستثناء القيود الحدودية، مما يجعل الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي واحدة من أوائل الدول التي فعلت ذلك، وفقًا لـ"رويترز".

وأكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، أنه سيجرى استئناف الفعاليات العامة والخاصة والبيع بالتجزئة والضيافة وجميع وسائل النقل العام دون وجود معايير التباعد الاجتماعي التي لا تزال قائمة في معظم أنحاء العالم.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، عبر حسابها على "تويتر"، خلو البلاد من أي حالات إصابة نشطة أو جديدة بفيروس كورونا.

وقال أرديرن: "بينما نحن في وضع أكثر أمانًا وأقوى، لا يزال هناك طريق سهل للعودة إلى حياة ما قبل كورونا، ولكن التصميم والتركيز الذي كان لدينا على استجابتنا الصحية سيتم الآن إعادة بنائه على المستوى الاقتصادي".

وأضافت: "في حين أن المهمة لم تنته، لا يوجد إنكار أن هذا حدث مهم، لذا يمكنني أن أنهي بكلمة بسيطة للغاية شكرًا لك، نيوزيلندا".

وتابعت: "نحن واثقون من أننا قضينا على انتقال الفيروس في نيوزيلندا في الوقت الحالي، لكن التخلص منه ليس نقطة زمنية، إنه جهد مستمر".

كانت نيوزيلندا سجلت منذ دخول الوباء أراضيها إجمالي 1.504 حالة إصابة بكورونا، توفي منهم 22 حالة، فيما تعافى 1.482 حالة.