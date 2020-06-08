نائب محافظ قنا: مؤتمرات الشباب اهتمام حقيقي من القيادة السياسية

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يستمع ويلتقي بالشباب وهم ليسوا بعيدين عن أولوياته، وبأحد مؤتمرات الشباب الذي تم عقده في دار الأوبرا المصرية تم عرض فيلم تسجيلي لقصص نجاح بعض من الشباب، حينها قال السيسي: "يا ترى الشباب دول موجودين معانا ولا لأ، دول لازم يكونوا موجودين معانا علشان دول أدانا أمل جديد لبلادنا".

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إطلاق عام 2016 كعام للشباب لم يكن على مستوى الخطاب السياسي، بينما جاء كاهتمام فعلي وتواصل مباشر مع الشباب، موضحا أن هناك عددا من القرارت الصادرة عن هذا المؤتمر مثلت خارطة طريق في الاهتمام بالشباب وتوفير المسكن لهم ودعمهم اقتصاديا ورياضيا.

وأكد أن الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات الداعمة للشباب في كافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب سعت لتكون منصة شبابية لإشراك الشباب في كافة القرارات التي تتخذها الدولة وللوقوف على التحديات التي تواجههم بعدد من التوصيات التي تصدر عن تلك المؤتمرات.