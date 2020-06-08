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حمادة هلال يسترجع ذكريات طفولته بصورة: أيام البدلة البني اللميع

كتب:

حاتم سعيد حسن
12:00 م | الإثنين 08 يونيو 2020
حمادة هلال

حمادة هلال

دوما ما يحرص الفنان حمادة هلال على التواصل مع جمهوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص "هلال" على مشاركة الجمهور لصورة له من ذكرياته.

واسترجع "هلال" ذكريات فترة طفولته من خلال نشر صورة له عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" بصحبة أصدقاء له وعلق على الصورة: "أيام البدلة البني اللميع".

 

وكان نشر الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة بوستر لأغنية جديدة، من المقرر طرحها، خلال الفترة المقبلة.

وكتب هلال: "إن شاء الله قريبا أغنية طحن في طحن، وهي من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا".