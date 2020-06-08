حمادة هلال يسترجع ذكريات طفولته بصورة: أيام البدلة البني اللميع

دوما ما يحرص الفنان حمادة هلال على التواصل مع جمهوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص "هلال" على مشاركة الجمهور لصورة له من ذكرياته.

واسترجع "هلال" ذكريات فترة طفولته من خلال نشر صورة له عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" بصحبة أصدقاء له وعلق على الصورة: "أيام البدلة البني اللميع".

وكان نشر الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة بوستر لأغنية جديدة، من المقرر طرحها، خلال الفترة المقبلة.

وكتب هلال: "إن شاء الله قريبا أغنية طحن في طحن، وهي من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا".