طالب وطالبة يستدرجان معلم فيزياء ويصورانه عاريا: "عاوزين درس خصوصي"

اتهم معلم فيزياء طالب وطالبة باستدراجه واحتجازه داخل منزلهما بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وخلع ملابسه وتصويره عاريا، بحجة إعطائهما درس خصوصي.

وتمكنت مباحث الإسكندرية، من تحديد المتهمين، وهما "غ" طالبة ثانوي، 16 عاما، وزميلها "م" 16 عاما، طالب، وإلقاء القبض عليهما.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة برج العرب، بلاغا من المدعو "ر" 55 عاما، معلم مادة الفيزياء بمدرسة ثانوي بدائرة القسم، يتهم فيه طالبة وطالب باحتجازه داخل شقة، وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح، ومساومته على دفع مبلغ مالي 100 ألف جنيه نظير عدم نشر مقطع الفيديو.وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى صحة الواقعة، وجرى تحديد مرتكبي الواقعة.

وتبين من التحريات استدراج المتهمة الأولى المجني عليه إلى شقتها بحجة إعطائها درس خصوصي، وأثناء تواجده أشهر المتهم الثاني الطالب سلاح أبيض "مطواة" في وجهه وأجبره على خلع ملابسه ووضع يده على أماكن حساسة من جسد المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات تصوير المتهم الثاني للمدرس بهاتفه المحمول، ومساومته على دفع مبلغ مالي 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور ومقطع الفيديو.

وأضافت تحريات ضباط المباحث إعطاء المتهم الثاني مقطع الفيديو إلى صديقه "ر.س" 20 عاما، سائق توك توك، للاتصال بالمجني عليه وتهديده ومساومته أيضا على مبلغ 100 ألف جنيه نظير عدم فضحه ونشر الفيديو.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهمين الثلاثة، وجرى التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والتي عثر بها على رسائل تثبت وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الطالبة وزميلها وسائق التوك بتهم الاحتجاز تحت تهديد السلاح وهتك العرض بالقوة والابتزاز.

وبإحالتهم إلى محكمة جنح مستأنف برج العرب للنظر في قرار تجديد حبسهم، أمر المستشار وائل مطر، رئيس المحكمة بتجديد حبس المتهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وقررت المحكمة بعضوية كل من المستشارين محمد الخولي، وأحمد غازي، إخلاء سبيل المدرس بضمان محل إقامته، وسرعة تفريغ هواتف المتهمين بمعرفة لجنة فنية مختصة.