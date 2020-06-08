توفير 24 جهاز تنفس صناعي ومعدات طبية بمليون و200 ألف جنيه بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، عن مساهمات المشاركة المجتمعية، خلال مايو الماضي، لدعم المستشفيات وتطويرها ومدها بالمعدات والمستلزمات الضرورية، وتمثلت المساهمات وذلك النحو التالي: توفير 24 جهاز تنفس صناعي من أجل رفع كفاءة وحدات العناية المركزة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالى عدد أجهزة التنفس الصناعى بالمحافظة 415 جهازا.

وترميم 2 غرف عمليات لمستشفى كفر الدوار المركي وتوريد 25 جهازا لتشغيل غرف العمليات، وكذا التبرع بـ2 وحدة كابينة بيولوجية لتشغيل وحدة PCR على أعلى مستوى، لتقديم خدمات صحية متميزة لمستشفى كفر الدوار المركزي ومستشفى دمنهور التعليمي.

وكذا التبرع بمستلزمات ومعدات طبية لمستشفى كفر الدوار المركزى بمبلغ مليون و 200 ألف جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على دور المشاركة المجتمعية للمؤسسات والشركات وأهل الخير، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات وخاصة قطاع الصحة.