"نقل النواب" تطالب الحكومة بتطوير المنظومة الضريبية وفض المنازعات

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحيرة، وزارة المالية، بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف جهود تطوير المنظومة الضريبية، من خلال التوسع في تطبيق الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة التي من شأنها أن تنشئ قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة، تسهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

كما طالب "زين الدين" في بيان اليوم، بتنفيذ التكلفيات الرئاسية الخاصة بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام، وبالمقابل تعزيز جسور الثقة مع الممولين، واستقرار مراكزهم الضريبية، مؤكدا أن تنفيذ هذه التكليفات يكفل مواجهة جميع أنواع التهرب الضريبي، وهو ما يحقق زيادات كبيرة تصل إلى مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة، كما أن وجود ثقة بين الضرائب والممولين يكفل إنهاء آلاف المنازعات الضريبية، وهو ما يحقق زيادات كبيرة في حصيلة الضرائب.