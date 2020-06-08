الفلبين تقرر تمديد إغلاق المدارس حتى توفير لقاح لفيروس كورونا

قال مسؤولون فلبينيون اليوم، إنه لن يُسمح بعودة الطلاب إلى المدارس إلا بعد توفير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤولون، وفقا لما ذكرته شبكة "فرانس 24" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أنه من الممكن بث الدروس التعليمية على شاشة التليفزيون في ظل الأزمة.

وكان الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، قد شدد في مايو الماضي على ضرورة عدم عودة الطلبة للمدارس في بلاده حتى لو لم يتمكنوا من التخرج.

وقالت ليونور بريونوس ، وزيرة التعليم الفلبينية "سنلتزم بتوجيهات الرئيس بتأجيل الدروس وجهاً لوجه لحين توفر اللقاح".

وأضافت أنه بدلاً من ذلك ، ستطبق إدارة التعليم البديلة بدائل مثل الفصول الدراسية عبر" الإنترنت " أو الوحدات المطبوعة أو التعلم من خلال التلفزيون والإذاعة لضمان استمرار التعليم.

وأوضحت أنه يتم إعداد وتحديث التعلم الإذاعي والتليفزيوني والإنترنت لهذا العام ، وأن المعلمين يتم تدريبهم على استخدام منصات جديدة للمساعدة في تطويرهم المهني.

يُشار إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا " المستجد في الفلبين يصل إلى أكثر من 22 ألف شخص.