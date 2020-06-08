فلسطين: حملات الاعتقال في القدس جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، حملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية، خاصة بمدينة القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ورأت الوزارة الفلسطينية، في بيان، اليوم، أن حملات الاعتقالات المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة تأتي استكمالا لما تقوم به قوات الاحتلال وشرطته من إجراءات وتدابير الهدف منها تكريس أسرلة القدس واستكمال مخططات ضمها وتنفيذ وعد ترامب المشؤوم بشأنها ومحاولة خنق الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وحملت الوزارة الفلسطينية، حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حملات الاعتقال التعسفي والعشوائي والجماعي ضد المواطنين المقدسيين ونتائجها وتداعياتها بصفتها جريمة يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الانساني الدولي.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي رفع صوتهم عاليا في وجه هذه الحملات الظلامية الهادفة إلى "النيل من صمود أبناء شعبنا في القدس".

وأكدت الوزارة الفلسطينية، أن إجراءات وتدابير الاحتلال ضد القدس ومواطنيها لن تنال من صمود المقدسيين بل ستزيدهم تمسكا بحقوقهم وأرضهم.