حماة الوطن: النظام الفردي لن يفرز قامات تناسب عمل مجلس الشيوخ 

رأى اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، ضرورة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ وفق نظام القائمة المغلقة على ثلثي المقاعد، على أن يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر لإفراز أعضاء تناسب طبيعة عمل المجلس.

وقال "الغباشي" لـ"الوطن"، إن نظام الانتخاب بالفردي لن يفرز قامات تناسب مجلس الشيوخ الذي من المفترض أن يضم نوابا يتمتعون بالخبرات العلمية في كل المجالات وهو ما يصب في النهاية في صالح الوطن.

وأضاف أن نظام القائمة يثري الحياة الحزبية بشكل عام ويضمن مشاركة جميع الفئات في الانتخابات وتمثيلهم داخل المجلس ويمنع ظاهرة استخدام المال السياسي في الانتخابات عكس النظام الفردي الذي يزيد العصبية والقبلية.

وتابع "الغباشي"، مؤكدا أن النظام الفردي يعطي الفرصة لسيطرة أصحاب الأموال القادرين على الحشد والتحرك وبخاصة بعد اتساع الدوائر الانتخابية سيكون هناك صعوبة على المرشحين.

وأكد أن حزب حماة الوطن مؤيد لمشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر باعتباره عضوا في الائتلاف، ولكن نريد أن يخرج القانون بأفضل شكل ليفرز نتائج تصب في صالح الوطن.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي تضمن تشكيل المجلس من 300 عضوًا، ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة و100 عضو بالنظام الفردى.