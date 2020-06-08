رئيس وزراء أرمينيا يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم، أنه شفي وأفراد عائلته بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكتب باشينيان على فيسبوك: "لقد تلقينا للتو نتائج الاختبارات المكررة لعائلتي، جميع النتائج سلبية، لقد كانت سلبية أمس أيضا... في هذه اللحظة المهم أننا في صحة جيدة ولدينا مناعة"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وكان رئيس الوزراء الأرميني قد أعلن في 1 يونيو، عن إصابة جماعية لعائلته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قيامهم بالفحص الخاص بالفيروس والذي كانت نتيجته إيجابية.

وجاء إعلان رئيس الوزراء الأرميني مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حين قال: "لقد اجتزت فحص الكشف عن فيروس كورونا وللأسف تبين أنه إيجابي".

وأضاف باشينيان، قائلا: "بعد ذلك، اجتازت عائلتي فحص الكشف أيضا ولسوء الحظ تبين أنهم مصابون أيضا بفيروس كورونا المستجد لكن بدون أي أعراض تذكر".

وخلص رئيس الوزراء، قائلا: "لاحظت خلال ورشة عمل أن نادلا كان دون قفازات وقدمت له ملاحظة وبعد حين تبين أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد".