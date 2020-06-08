السجيني: قانون النواب المقدم من دعم مصر وافقت عليه أغلب الأحزاب

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، الحائز علي الاغلبية البرلمانية إن الائتلاف الذي يضم أكبر الأحزاب تقدم مشروع قانون بتعديل أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد التشاور مع قادة الأحزاب أيضا خارج الائتلاف، وبعد الاطلاع علي مقالات الرأي والفكر الأخري وذلك بما يتناسب مع ما وصفه ب"قماشة" الناخب والمترشح المصري وسط حاله توافقية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،برئاسة النائب ايهاب الطماوي لمناقشة مشروع قانون

وطالب السجيني النواب باللجنة التشريعية بضبط النفس خلال مناقشة قانون مجلس النواب المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وطالب السجيني، جميع النواب بضبط النفس خلال مناقشة التعديلات مطالبا رئيس الجلسة باعطاء الكلمة للجميع بما يمكن من الاستماع للرأي والرأي الاخر وفي النهاية سيتم تفعيل أدوات الديمقراطية في التصويت، مضيفا : لا نريد أن تعكس الجلسة مشهد فوضوي .. علينا ضبط النفس".