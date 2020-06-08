عبد العال: أتمنى ألا نضطر لاستخدام الطوارئ لإدارة المستشفيات الخاصة

طالب الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته طبقا لقانون الطوارئ والذي يعطيه الحق في إلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا في تشغيل طاقتها في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال مرشد، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، إن هناك مبالغة شديدة جدا في أسعار فيروس كورونا ويجب التدخل لوقف هذا الأمر، لذلك أدعو الرئيس لاستخدام سلطاته المخولة له بقانون الطوارئ للتعامل مع هذا الأمر.

ومن جانبه طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشفيات الخاصة بدعم الدولة في حربها ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك طوابير أمام هذه المستشفيات وهناك تفهم جيد أن مرتبات الأطباء عالية في ظل خوفهم من العدوى وكذلك مستلزمات الوقاية مكلفة ولكن نحن في ظل حالة أشبه للحرب، وبالتالي يجب على الجميع أن يعلم أننا في وباء وهذا يستلزم تجيش كافة إمكانيات الدولة الخاصة والعامة.

وأضاف عبد العال: "لا اتمنى أن نصل لهذه المرحلة أن تستخدم الدولة سلطاتها في قانون الطوارئ لإدارة بعض المستشفيات الخاصة، ورئيس الوزراء قال إن ما يحدث في الأسعار الخاصة بمعالجة فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة عملية جنونية، ونحن في ظرف خاص".

وتابع:" الطوابير أمام المستشفيات الخاصة مرعبة، والدولة تدخلت في عدد من الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة، وما يحدث جريمة، واتمني الا تصل الدولة لاستخدم حقها القانوني في هذا الأمر".