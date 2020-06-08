الصندوق السيادي: اتفاقيات قريبة لدخول مشروعات في قطاع التصنيع الدوائي

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة الدخول في شراكات مع صناديق استثمار عالمية ومحلية، وشركات مع مستثمرين وشركات استثمار في قطاعات متنوعة.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أن جائحة "كورونا" تسببت في إعادة ترتيب الأولويات بشأن التوجهات الاستثمارية، سواء من جانب الصندوق أو المستثمرين.

وأشار إلى أن الصندوق يركز حاليا على قطاعات رئيسية في مقدمتها الرعاية والخدمات الصحية، والأمن الدوائي والغذائي، بجانب قطاع التكنولوجيا، والمشروعات ذات الصلة بالشمول المالي، مضيفا أنه تم إعادة ترتيب الأولويات مع المستثمرين، وجار البحث عن فرص استثمارية، وهناك مفاوضات إعلانها قريبا مع مستثمرين في مجال التصنيع الدوائي، والخدمات اللوجستية، البنية الأساسية.