وزيرة الدفاع الألمانية: أمريكا لم تؤكد سحب قوات من بلادنا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم، إن برلين لم تتلق بعد تأكيدا من واشنطن بخصوص تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم سحب ألوف من أفراد قواتها من ألمانيا.

وقالت كرامب كارينباور، وهي زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إنها لن تتكهن بشأن التقارير دون تأكيد، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت في مؤتمر صحفي "لا أريد التكهن بشيء ليس لدي تأكيد بخصوصه. الحقيقة هي أن وجود القوات الأمريكية في ألمانيا يخدم الأمن الكامل لحلف شمال الأطلسي، وبالتالي الأمن الأمريكي أيضا. هذه هس الأسس الذي نعمل عليها معا".

وكان مسؤول أمريكي كبير قال يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا.