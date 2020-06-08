"تشريعية النواب" توافق نهائيا على قانون "النواب" وتعديل "الحقوق السياسية"

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمن القانون أن يتشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمراة ما لا يقل عن 25٪‏ من المقاعد و يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن 5٪‏ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة 50٪‏ للقوائم و50٪‏ للفردي بواقع 284 للقوائم و284 للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها.

ويتضمن مشروع القانون أن تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وتقسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها 42 مقعدا وقائمتين تتضمن كل منها 100 مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعد ثلاثة مترشحين من المسيحيين ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين ومترشحين اثنين من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومترشح من المصريين المقيمين من الخارج على أن يكون من بين هذه الفئات 21 امرأة على الأقل أما قائمة الـ100 فتتضمن تسعة مترشحين من المسيحيين ومترشحين وستة من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج على أن يكون من بين هذه الفئات 50 امرآة على الأقل.

وفي جميع الاحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها و لا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة غدا ائتلاف دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.

كان ائتلاف دعم مصر قد تقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.

وفي هذا الإطار أكد النائب عبد الهادي القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائة عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وفي نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب ٥٠ ٪ منهم بنظام القائمه و ٥٠٪ منهم بنظام الفردي و ذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب المكونه للائتلاف و الخبراء القانونين و الدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه الـ 25٪ للمرأه تعزيزا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.

واعلن ائتلاف الاغلبيه حرصه الدائم و عمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيه في مواعيدها و بشكل منظم مما لا يعطل المسيره البرلمانيه و يستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.