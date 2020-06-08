بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 2 آخرين في تصادم بسوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في تصادم سيارة أجرة مع "توك توك" بطريق الطليحات دائرة مركز طهطا بسوهاج، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بحدوث تصادم علي طريق الطليحات دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص، مصرع كل من غادة محمد عبدالباسط، 24 عاما، محمد جمال ابوالغيط، 28 عاما، محمود العشري محمود، 28 عاما.

كما أصيب كل من فاطمه محمد عبدالباسط ،24 عاما بكسر مضاعف بالذراع الأيسر والساقين، أحمد محمد عبدالباسط، 11 عاما بكسر بالساق اليمني والذراع الأيمن.

تم نقل الجثث والمصابين لمستشفي طهطا العام، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور علي الطريق.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.