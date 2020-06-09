"مسافرون": مناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار لا جدوى منها الآن 

قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة، إن القطاع السياحي والحكومة ووزارة السياحة والآثار والبرلمان انشغلوا بمشروع قانون صندوق السياحة والآثار الذي لا جدوى منه الآن.

وشرح أن هذا الانشغال يأتي في ظل التوقف التام لموارد القطاع التي سيتم الاستقطاع منها لصالح الصندوق، ويبعدنا عن المشكلة الأساسية وهي كيفية عودة قطاع السياحة للحياة من جديد.

وقال: "إننا مع توجه الدولة قلبًا وقالبًا وفي ما تراه من مصلحة للسياحة، ونعلم أنها تساند قطاع السياحة في الضرائب والكهرباء وأقساط البنوك وغيرها، ولكن نحن لسنا في حاجة الى صندوق السياحة والآثار في هذا التوقيت"، مرجعًا ذلك إلى أن الفنادق أو شركات السياحة لا تستطيع دفع رسومًا للصندوق.

وأكد "عبد اللطيف" أن الصندوق إذا كان جيدًا أو سلبيًا يؤجل ويدرس في توقيت مناسب غير الآن، لأنه لن يحل أي مشاكل حالية، باعتبار أنه يتوقف على الأموال التي ستدخل له من الشركات والفنادق والحج والعمرة، وكل هذا متوقف الآن.

وأوضح رئيس جمعية "مسافرون" أنه من الأولى الآن بحث آلية لتنفيذ مبادرة الدولة لمساندة القطاع السياحي، من خلال إقراض البنوك للقطاع بفائدة بسيطة، وهو ما لم ينفذ حتى الآن، وكذلك ضمانة وزارة المالية بثلاثة مليارات لدى البنوك لمساندة السياحة، وهذا لم يُنفذ أيضًا، فضلًا عن العمل على إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وتطوير ودراسة الأسواق العالمية، والاستعداد بخطط وبرامج قوية للموسم السياحي الشتوي.

ولفت إلى ضرورة دراسة آلية عودة السياحة بشكل قوي في ظل التعايش مع أزمة كورونا، ووضع دراسات وبرامج للمشاركة في البورصات السياحية المقبلة، والبحث عن أنماط جديدة من السياحة لجذب السائحين لمصر، مثل سياحة السفاري والبيئة والسياحة الاستشفائية والروحانية، مع التركيز على مناطق بعينها مثل سانت كاترين أو الواحات،وغيرها وتدريب العاملين بالقطاع السياحي على العمل في ظل فيروس كورونا.