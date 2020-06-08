مسيرة في رام الله رفضا لمخطط الضم الاسرائيلي

شاركت حشود من الفلسطينيين، اليوم، في مسيرة جماهيرية وسط مدينة رام الله، رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي وخطة السلام الأمريكية.

وردد المشاركون في المسيرة، الشعارات الداعية إلى وقف مشروع الضم الإسرائيلي الهادف إلى تقويض الدولة الفلسطينية، مؤكدين ضرورة الالتفاف خلف القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وانهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في كلمة خلال المسيرة، إن شعب وقيادة فلسطين يرفضان كل الاتفاقيات ويؤكدان على استمرار النضال المشروع من أجل نيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 67.

وأكد العالول، أن " شعب فلسطين قادر على إفشال كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية، داعيا إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الداخلية لنيل كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة" .