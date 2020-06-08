6 جنسيات عربية وأوروبية في أغنية كارول سماحة مع بتول عرفة

تجربة خاصة ومختلفة تخوضها المطربة اللبنانية كارول سماحة، حيث تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان Bon voyage باللغتين العربية والفرنسية، وذلك بالتعاون مع شركة الإنتاج "لايف ستايلز ستوديوز"، في أول تعاون بينهما.

ولم تكشف بعد الشركة عن تفاصيل الأغنية، واكتفت بالإشارة إلى أنها ستشكل حصيلة تعاون بين ستة جنسيات مختلفة، حيث إن الشركة ذات أصول سعودية، ويتولى مهمة التلحين مُلحن فرنسي، والتوزيع الموسيقي موزع مغربي، والتأليف شاعران سوري وفرنسى في حين يتولى إخراج الكليب المخرجة المصرية بتول عرفة، والمقرر أن يتم التصوير في الأيام المقبلة.

‎و نوهت الشركة بأنه "سيتم مراعاة كل الاحتياطات اللازمة في تصوير العمل، حفاظا على سلامة الجميع".