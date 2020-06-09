إزالة 34 حالة تعد بأسوان.. وإحالة 12 شخصا للنيابة العسكرية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الحملات المكبرة التى تشنها المحافظة يوميا، بمشاركة قوات مديرية الأمن وأقسام الشرطة، والإدرات الزراعية، لإزالة كل أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة، سواء كانت أراضى البناء أو الزراعية، أسفرت أمس، عن إزالة 34 حالة تعد بمراكز أسوان وأدفو وكوم أمبو.

وأوضح أنه تم إزالة 8 حالات تعد بحى الصداقة الجديد بمدينة أسوان على أراضى البناء بمساحة 1600 م2، بجانب 6 حالات تعدى على أراضى البناء بقريتى الحجز قبلى، والكلح شرق بمركز أدفو، بمساحة 667م2، بالإضافة إلى إزالة 20 حالة على أراضى زراعية بقريتى الكفور والسبيل على مساحة فدان و14 سهم، فضلاً عن ضبط وتحويل 12 من أصحاب التعديات للنيابة العسكرية.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن إجمالى حالات التعدى التى تم إزالتها منذ بداية فترة الحظر فى 25 مارس الماضى، حتى الآن، بلغت 524 حالة على مستوى المحافظة، شملت 463 حالة تعدى على أراضى البناء، بمساحة 376 ألف و525م2، بجانب 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204.5 فدان، مؤكداً على أنه فيما يتعلق بما تم إزالته من تعديات قبل بداية فترة الحظر، وصل إلى إزالة 95 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 43 ألف و945 م2، فى حين تم إزالة 155 حالة تعدى على أراضى زراعية، بمساحة 25 فدان وقيراط و3 أسهم.