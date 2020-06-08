بوتين يكلف الحكومة بإنشاء صندوق لدعم الأطفال

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الحكومة بدراسة إنشاء صندوق لمساعدة الأطفال الذين يحتاجون أدوية باهظة الثمن، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأيد بوتين، خلال اجتماع عقده بوتين مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، فكرة إنشاء صندوق لمساعدة الأطفال، الذين يعانون من أمراض خطيرة ويحتاجون إلى أدوية باهظة الثمن.

وتعمل روسيا على اتخاذ إجراءات لدعم الأسرة والأطفال، حيث تحصل الأسرة الروسية عند ولادة الطفل الأول على 466617 روبلا "نحو 7600 دولار"، وعند ولادة الطفل الثاني تحصل على 150 ألف روبل أخرى "2400 دولار".

ومنذ عام 2007، وبهدف دعم الأسرة وزيادة النسل في روسيا، تقدم الحكومة ما يسمى بـ "مخصصات الأمومة"، وهي نوع من الدعم المالي من جانب الحكومة لكل عائلة.