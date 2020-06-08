عاجل.. النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل حنين حسام

قال المحامي أشرف فرحات، إن النيابة العامة قررت الاستئناف على القرار الصادر اليوم بإخلاء سبيل المتهمة حنين حسام، وتحدد جلسة الغد، لنظر الاستئناف.

وقبلت محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم، استئناف المتهمة حنين حسام، صاحبة فيديوهات الاستعراض على تطبيق "TIK TOK"، التي طالبت فيه باخلاء سبيلها، وأمرت بإخلاء سبيلها على ذمة القضية التى تحمل رقم 4917 لسنة 2020، جنح الساحل، التي طالبت خلالها فتيات قاصرات بالظهور في أوضاع معينة من داخل غرف نومهن، لتقاضي مبالغ مالية بالدولار الأميركي، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكشفت النيابة العامة، قائمة الاتهامات المنسوبة للمتهمة حنين حسام، التي أثارت الجدل حولها خلال الأيام الماضية، ومنها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.