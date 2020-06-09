 شركة صينية تصنع بطارية "المليون ميل".. ثورة جديدة في عالم سيارات EV

طور العملاق الصيني شركة "أمبريكس المعاصرة للتكنولوجيا"، والمعروفة باسم CATL، التي تصنع بطاريات السيارات الكهربائية لشركة Tesla Inc، وVolkswagen AG، حزمة طاقة تدوم أكثر من مليون ميل، الأمر الذي يعد معلم صناعي، ونعمة محتملة لشركات صناعة السيارات التي تحاول التأثير على مالكي السيارات، إلى نماذج EV الخاصة بهم.

وحسب ما ذكره بلومبرج: قال رئيس مجلس الإدارة زينج يوكون، 52 عامًا، في مقابلة بمقر الشركة في نينغده، جنوب شرق الصين، إن الشركة مستعدة لإنتاج بطارية تدوم 16 سنة و2 مليون كيلومتر (1.24 مليون ميل)، مشيرًا إلى الضمانات على البطاريات المستخدمة حاليًا في السيارات الكهربائية تغطي حوالي 150،000 ميل أو ثماني سنوات.

يُعتبر تمديد هذا العمر بمثابة تقدم رئيسي لأنه يمكن إعادة استخدام العبوة في مركبة ثانية، وهذا من شأنه أن يقلل من تكلفة امتلاك سيارة كهربائية ، وهو أمر إيجابي بالنسبة لصناعة تسعى لاستعادة زخم المبيعات الذي فقدته بسبب تفشي فيروسات التاجية وتراجع أسعار النفط التي جعلت من مستهلكات الغاز أكثر تنافسية.

قال زينج الذي تعد شركته أكبر شركة مصنعة للبطاريات في العالم ، إن التكلفة ستكلف حوالي 10% أكثر من البطاريات الموجودة الآن داخل السيارات الكهربائية، مضيفًا دون الكشف عما إذا تم توقيع عقود المنتج لمسافات طويلة: "إذا قام شخص ما بتقديم طلب، فنحن جاهزون للإنتاج".

كما توقع زينج عودة سريعة للنمو في صناعة السيارات الكهربائية ، حيث تعمل CATL على دفع دولارات البحث والتطوير إلى التقدم في تكنولوجيا البطاريات، قائلًا: "في حين أن تفشي الفيروس التاجي سيؤدي إلى انخفاض المبيعات طوال هذا العام ، إلا أن الطلب على المركبات الكهربائية سوف يرتفع في أوائل عام 2021".

وتعززًا لتعليقات زينج، كانت وجهات النظر القائلة بأن السيارات الكهربائية من المتوقع أن تتغلب على التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي المرض بشكل أفضل من الفوهات الغازية، تتنبأ السيارات التي تعمل بالبطارية بنسبة 8.1% من جميع المبيعات في العام المقبل في الصين، التي تمثل أكبر حصة من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، وإلى 5% في أوروبا.