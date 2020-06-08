136 إصابة جديدة بـ كورونا في إثيوبيا

أبلغت إثيوبيا عن 136 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 2156، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

ووفقاً لوزارة الصحة، تم تحديد الحالات الجديدة من بين 4775 اختباراً تم إجراؤه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومن إجمالي الحالات المؤكدة الجديدة، 85 من الذكور و51 من الإناث تتراوح أعمارهم بين سنة و97 سنة، وحوالي 124 من الحالات المؤكدة هم من الإثيوبيين ، في حين أن الباقين من الأجانب.

وأوضحت الوكالة الإثيوبية، أنه من بين الحالات الجديدة، 115 من أديس أبابا، وتسع من أوروميا، وسبع من تيجراي، وحالتان من هراري وصومالي وواحدة من جنوب شعوب البلاد.

وقد تعافى حوالي 17 شخصًا من الفيروس، ما رفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 361، وهناك 1766 حالة في متابعة طبية و32 منها في العناية المركزة، فيما بلغ إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت منذ بداية الفيروس حتى الآن 14735 حالة في البلاد.