إيطاليا.. إحراق قوارب هجرة على شواطئ لامبيدوزا

وصف رئيس بلدية لامبيدوزا الإيطالية توتو مارتيللو، الحريقين اللذين اندلعا في قاربي هجرة بميناء المدينة، بأنه "جزء من خطة محكمة لتغذية مناخ التوتر في الجزيرة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ودان مارتيللو الحادث معتبرا أن من أشعل النار في قوارب الهجرة القديمة هو "مستفز خفي يعمل في الظل"، موجها في حديث مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، الاتهام نحو "المستفيدين من حالات اليأس لغياب الدولة"، لكنه طمأن بأن "إدارة أي عمليات إنزال جديدة للمهاجرين ستسير بشكل جيد"، قائلا: "السياح ومواطنو لامبيدوزا، لن يروا مهاجرا في الشارع أو على الشاطئ".

وأكد مارتيللو، أنه "سيتم الآن نقل أي مجموعة من المهاجرين إلى مركز الاستقبال لليلة واحدة فقط ثم تحويلهم بالسفن أو الطائرات إلى مواقع أخرى"، مشيرا إلى أن "آلية توزيع المهاجرين فاعلة، لكن المهم الآن هو العثور على مرتكب الحريق العمد والأوغاد الذين انتهكوا بوابة أوروبا، وكذلك وقف تغذية الأخبار المزيفة عن مركز استقبال وعمليات إنزال جديدة".

واندلع حريقان منفصلان في قاربي هجرة قديمين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، قبل يومين، وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادثين بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وتعرف المنطقة التي اندلعت فيها الحرائق باسم "مقبرة القوارب"، حيث يتم الاحتفاظ بالقوارب التي يستخدمها المهاجرون للوصول إلى شواطئ الجزيرة، وقد باتت مع الوقت رمزا لذكرى الأشخاص الذين ماتوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.