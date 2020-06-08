محيي الدين عوض: ما فعله السيسي بسيناء خلال 6 أعوام لم يحدث في 100 سنة

قال النائب محمود محيي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن ماحدث من إنجازات في سيناء خلال 6 أعوام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يحدث في 100 عام مضت، شارحا أن ماحدث في سيناء يتمثل في 6 أهداف رئيسية في منتهى الأهمية، والهدف الأول هو كسر عزلة سيناء مع الوطن وقلب الوطن، وهو ماحدث بالفعل مع مجموعة الأنفاق التي تمت في فترة وجيزة وبأحدث التكنولوجيا وأصبح الآن الدخول والخروج من سيناء أكثر يسرا باستثناء الظروف الأمنية بسبب الإرهاب.

وأضاف محيي الدين خلال مداخلة هاتفية ع الإعلامية عزة مصطفى في الفترة المفتوحة على شاشة قناة "صدى البلد"، أن الأنفاق الجديدة يسرت للمواطنين الانتقال والسياحة الداخلية، وأصبح المواطن يصل لشرم الشيخ في 4 ساعات فقط، والطريق الجديد اختصر بالخريطة أكثرمن 60 كيلو، ويتم الوصول لشرم الشيخ في رحلة 4 ساعات بعدما كانت تصل لـ9 ساعات.

وتابع محيي الدين أن احتكاك أهل سيناء بباقي أهالي محافظات مصر المختلفة من شأنه نقل الثقافات وعدم غلق سيناء على ثقافات محددة، وأصبح الآن أبناء سيناء يستطيعون الذهاب لاستاد القاهرة لمشاهدة مباريات والعودة في نفس اليوم، مشيرا إلى أن إنشاء الطرق بسيناء لم يتوقف عند الطرق القريبة من الأنفاق ولكن تم تجديد أكثر من 8 محاور رئيسية في منطقة وسط سيناء لربطها بمدن القناة الثلاثة في حالة من اليسر والسهولة، وبصورة لا تقل في مستوى الكفاءة عن طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وأصبحت هذه الطرق آمنة وعليها الخدمات اللازمة وهو من شأنه لفت نظر المستثمرين.

واستكمل محيي الدين أن وسط وجنوب سيناء منطقتان هائلتان للاستثمار السياحي، إضافة للمحميات الطبيعية، وهناك أجانب يأتون من بلادهم لزيارة هذه المناطقة، مشددا على أن الأنفاق والخدمات والاستثمارات ستشكل نوعا جديدا من السياحة والاستثمار في المناطق الصحراوية بسيناء.