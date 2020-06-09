تحفظات حزبية على نظام انتخاب مجلس الشيوخ: القائمة أنسب

أبدى عدد من الأحزاب السياسية تحفظات على نظام الانتخاب في مشروع قانون مجلس الشيوخ، وطالبت بإجراء الانتخابات وفق القائمة فقط لثلثي أعضاء المجلس والثلث الآخر يُعين من قِبل رئيس الجمهورية.

ووافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي تضمن تشكيل المجلس من 300 عضو، ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة و100 عضو بالنظام الفردي.

ويقترح الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بنظام القائمة فقط دون وجود نظام الفردي، مؤكداً أن طبيعة عمل هذا المجلس استشارية تتطلب نظام انتخابي يفرز قامات علمية تستطيع تأدية هذا الدور على أكمل وجه.

ويقول أبو العلا لـ"الوطن"، إنه نظرا لطبيعة عمل مجلس الشيوخ هناك ضرورة لإجراء انتخاباته بواقع ثلثي المقاعد بنظام القائمة والثلث الآخر يعين من قبل رئيس الجمهورية، وبذلك تضمن وجود مجلس يحتوى على قامات وخبرات علمية في كل المجالات تثرى عمل المجلس.

ويشير إلى أن انتخاب مجلس الشيوخ بالنظام الفردي لا يتيح فرز القامات والخبرات التي تتناسب مع طبيعة عمل المجلس، كما أنه مع اتساع الدوائر الانتخابية بعد تحديد القانون 100 مقعد لدوائر الفردي على مستوى الجمهورية بواقع 3 مقاعد لكل محافظة يرهق المرشحين.

من جانبه، يرى موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ضرورة أن يتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو ينتخب 200 عضو منهم بنظام القائمة المغلقة فقط ويعين الـ100 عضو المتبقى من قبل رئيس الجمهورية.

ويوضح موسى لـ"الوطن"، أن لمجلس الشيوخ طبيعة خاصة وإجراء انتخاباته بالقائمة فقط يفرز قامات متخصصة تناسب عمل هذا المجلس و"كنت أتمنى عدم إجراء الانتخابات بنظام الفردي".

ويضيف أن الحزب سيخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومستعد لها في أي وقت ولكن نحتاج إعادة النظر في النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ على أن يكون بالقائمة فقط على كل المقاعد، وهناك لجنة داخل الحزب تدرس قوانين الانتخابات باستفاضة وسنتقدم رؤيتنا للبرلمان لوضعها في الاعتبار.

ويشير موسى إلى أن الحزب مستمر في تدريب وتثقيف كوادره ليكون قادرا على المنافسة بقوة في الانتخابات بغض النظر عن إجرائها بأي نظام انتخابي سواء القائمة أو الفردي.

ويقول اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إنه يجب إجراء انتخابات مجلس الشيوخ وفق نظام القائمة المغلقة على ثلثي المقاعد ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر لإفراز أعضاء تناسب طبيعة عمل المجلس.

ويضيف الغباشي لـ"الوطن"، أن نظام الانتخاب بالفردي لم يفرز قامات تناسب مجلس الشيوخ الذي من المفترض أن يضم نواب يتمتعون بالخبرات العلمية في كل المجالات وهو ما يصب في النهاية في صالح الوطن.

ويعتبر أن نظام القائمة يثري الحياة الحزبية بشكل عام ويضمن مشاركة جميع الفئات في الانتخابات وتمثيلهم داخل المجلس ويمنع ظاهرة استخدام المال السياسي في الانتخابات عكس النظام الفردي الذي يزيد العصبية والقبلية.

ويرى الغباشي أن النظام الفردي يعطي الفرصة لسيطرة أصحاب الأموال القادرين على الحشد والتحرك وبخاصة بعد اتساع الدوائر الانتخابية سيكون هناك صعوبة على المرشحين، مؤكداً على أن حزبه باعتباره عضوا في ائتلاف دعم مصر مقدم مشروع القانون مؤيد له لكنه يريد خروج قانون بشكل يفرز نتائج تصب في صالح الوطن.