دبلوماسي سابق: إعلان القاهرة مبادرة متكاملة لحل الأزمة الليبية

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إعلان القاهرة هو التحرك السياسي والدبلوماسي الأمثل في ليبيا، ومصر برؤيتها الثاقبة ترى أهمية الحفاظ على كيان ليبيا الجغرافي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن المبادرة ترى أهمية حل سياسي يتوافق مع الدستور الليبي ومقررات الأمم المتحدة، والإعلان يضع العالم أمام مسؤولياته وحلول تحقن الدماء ويتيح الفرصة لليبيا والتشاور بين كافة الأطراف بعيدا عن استجلاب المرتزقة.

وتابع: "وضعت القاهرة أمام العالم إعلانها لوقف إطلاق النار، ويمكن التوصل من خلالها إلى حلول سياسية، وهو نفس موقف مصر من الأزمتين اليمنية والسورية لحقن أبناء المنطقة".

وأردف: "هي رؤية متكاملة تتوافق مع الحوار بين القادة الليبيين في القاهرة وما أقره غسان سلامة، والخروج سيكون بحل دبلوماسي".