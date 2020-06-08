الوفد: السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة في 6 سنوات

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد مرور 6 سنوات، منذ توليه رئاسة الجمهورية في 8 يونيو 2014، قاد الدولة المصرية لنهضة وتنمية غير مسبوقة، في كل المجالات.

وأشاد أبو شقة في بيان، بما حققه السيسي من إنجازات، تحتاج عدة عقود لتحقيقها، سواء ما تعلق منها بالأمن والأمان في الداخل، أو لحماية الحدود المصرية، وواجه الإرهاب بكل شجاعة وقوة، نيابة عن العالم الذي شهد له بذلك.

وثمن أبوشقة، ما حققه السيسي من استقرار اقتصادي من خلال إنجازه مشروعات عملاقة على أرض الواقع في هذا الوقت القصير، بالإضافة إلى جهوده لتحقيق الاستقرار السياسي، وعمله الدؤوب وحبه لأبناء وطنه.