عقوبتها الإعدام.. بحث بـ"حقوق المنيا" يوضح موقف القتل عمدا بكورونا

أصدرت كلية الحقوق بجامعة المنيا، بحثا بعنوان "المسؤولية الجنائية عن نشر فيروس كورونا"، تحت إشراف الدكتور حسن سند، أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، ويتكون البحث من ثلاثة أجزاء.

ويقول السعداوي، إن البحث يتكون من ثلاثة مباحث: المبحث الأول يناقش الأحكام العامة للركن المادي للقتل بفيروس كورونا، والمبحث الثاني يناقش القصد الجنائي في القتل العمد بفيروس كوفيد 19، ويناقش المبحث الثالث، القتل بفيروس كوفيد 19، كأحد صور جرائم الإرهاب.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي لـ"الوطن"، أن المبحث الأول يشمل الحديث عن ماهية العدوى بفيروس كورونا، ونطاق خضوع القتل بفيروس كورونا، لأحكام القتل بالسم، ثم تحديد ماهية القتل سما بالفيروس، فضلاً عن شرط التجريم وحالاته.

وتابع، أن المبحث الثاني يتناول الحديث عن القصد الجنائي في القتل العمد بفيروس كوفيد 19، مشيرا إلى أن المبحث الثالث، يشمل الركن المادي للقتل بفيروس كورونا، الذي يعتبر ضمن قانون القتل سما، والركن المعنوي، والعقوبة.

وأوضح، أن توصيات البحث تمثلت في اعتبار عقوبة القتل بواسطة فيروس كورونا، ضمن عقوبة القتل سما وهي الإعدام، مؤكدا أن العقوبة القانونية للإصابة عمدا بفيروس كورونا، لا تقل عن عقوبة القتل بالوسائل المادية.