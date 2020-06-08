مايا مرسي: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الإرادة السياسية تسعى لتمكين المرأة، وتحقق الكثير للمرأة في آخر 6 سنوات منذ تولى السيسي حكم مصر، وحصلت على مناصب لم تحصل عليها من قبل، مثل مستشار الرئيس السيسي للأمن القومي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كما تولت المرأة منصب المحافظ، و32% لمنصب نائب المحافظ و25% في البرلمان والمحليات، والرئيس السيسي أعلن عامًا كاملًا للمرأة، وعملت الحكومة على تشريعات جديدة للمرأة مثل عقوبة الحرمان من الميراث وعقوبة الختان".

وتابعت: "الرئيس السيسي في ديسمبر الماضي قال إنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية، وهناك طمأنينة في المجتمع أن المرأة تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي".