برلماني عن مناقشة قوانين الاستحقاقات الدستورية: كان يوما تاريخيا

كشف إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعي بالبرلمان، تفاصيل مناقشة قوانين الاستحقاقات الدستورية، واصفًا هذا اليوم بـ"التاريخى".

وأوضح، أن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون مجلس النواب النهائية، أخذ بنظام المختلط في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث خصص 50% من المقاعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وقال الطماوي خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن البرلمان اليوم شهد مناقشات تفصيلية مستفيضة استمرت لأكثر من 7 ساعات، وتم الاتفاق على تنفيذ المعايير الدستورية والتعديلات على أن تستوجب وجود قائمة مغلقة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 50% من القوائم المغلقة للسيدات.

وذكر إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعي بالبرلمان، أنه سيتم إصدار قانون خاص للدوائر الانتخابية في المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه بذلك يصبح هناك 284 مقعدًا بنظام القائمة المغلقة المطلقة مقسمة على أربع دوائر انتخابية، منهم دائرتان 100 مقعد وأخريين كل واحدة منهما 42 مقعدًا، بالإضافة إلى 284 مقعدًا موزعة بنظام الانتخاب الفردي، على أن يتم تقسيمها بقانون خاص.