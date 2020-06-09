صحة النواب: لن نترك المواطن يواجه ابتزاز المستشفيات الخاصة

أعرب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن استيائه من التسعيرات المتداولة حول المستشفيات الخاصة، لعلاج إصابات كورنا، مؤكدًا أن البرلمان لن يترك المواطنين والمصابين أمام ابتزاز تلك المستشفيات.

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، مع خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الإدارة الخاصة بالعلاج الحر، التابعة لوزارة الصحة، هي من تحدد الأسعار، التي يستوجب على المستشفيات الخاصة الالتزام بها، دون أي زيادات، مضيفًا أن خطر كورونا لا يقل شيئًا عن خطر الإرهاب.

ولفت إلى أنه المجلس لن يصمت أمام ابتزاز تلك المستشفيات، وقال: "لن نترك مرضانا وأولادنا وأهلنا، يتعرضون لهذا الابتزاز من بعض المستشفيات الخاصة، ويدفعون أرقام مخيفة تصل 300 ألف جنيه للعلاج، ربنا ما يحوجنا للمستشفيات الخاصة، بس خط دفاع، وقد نحتاجه لها".

وذكر: "لو المريض لم يجد مكان في مستشفى حكومى، سيتم إرساله للمستشفيات الخاصة، وحتى الآن أتمنى مبادرة من المستشفيات الخاصة، بدلًا من إجبارهم على ذلك".