وزيري: إعفاء الكافتيريات والبازارات من إيجار يونيو ويوليو وأغسطس

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مبادرة إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية، من إيجارات شهر يونيو ويوليو وأغسطس ليست جديدة، لافتا إلى أنه عندما تم تعليق الزيارة من المتاحف والمواقع الأثرية، سواء كانت تابعة لقطاع الآثار المصرية أو الآثار الإسلامية، والمتاحف على مستوى الجمهورية، كان في النصف الثاني من شهر مارس.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ON، أنه يتم كل شهر، انعقاد مجلس إدارة برئاسة وزير الآثار، ويتم فيه اتخاذ قرارات مصيرية خاصة بالمجلس الأعلى للآثار، وكان القرار الأول بالنسبة لشهر مارس، هو تخفيض 50% عن إيجارات سواء البازارات أو الكافيتريات الموجودة داخل المناطق الأثرية.

وتابع، أن جائحة فيروس كورونا، عندما امتدت واستمرت لفترة، تم اتخاذ قرار بإعفاء شهر أبريل ومايو بالكامل، وعند انعقاد مجلس الإدارة منذ أسبوعين، صدر القرار بإعفاء شهر 6 و7 و8 كاملة، بنسبة 100%، وذلك على مستوى الجمهورية، للأماكن التابعة للمجلس الأعلى للآثار.