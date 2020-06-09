خبير أمني يكشف عقوبة سارقي صور فتيات وابتزازهن على الإنترنت

استنكر اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقًا، واقعة سرقة صور خاصة لعدد من الفتيات المقيمات بمدينة المنصورة، وعرضها على تطبيق "تليجرام"، مؤكدا أن كبار المهندسين المتخصصين في مجال الاتصالات، يؤكدون أن نسبة الأمان منعدمة في كل المواقع والتطبيقات، مشددًا على ضرورة الاتفاق على قواعد عامة في استخدام السوشيال ميديا، بمختلف تطبيقاتها.

وأضاف "الرشيدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن مباحث الإنترنت لديها مجموعة من أكفأ الضباط، ويمكنهم ضبط مجموعة الخارجين على القانون، الذين يساومون بنات المنصورة على صورهن، بعد أن اخترق حساباتهن، مؤكدًا أن الكثير من "الهاكرز"، يتربحوا من تلك العمليات الإجرامية.

وتابع : "نحن مستخدمين للإنترنت ولسنا مؤسسين أو مسؤولين، وهناك أشخاص أخرين يتحكمون في كل البيانات التي نضعها على التطبيقات المختلفة، كل المواطنين عبارة عن يوزر الإنترنت، وليس أحد مننا أدمن"، فأي حساب يمكن اختراقه من الداخل أو من الخارج، حيث توفر السوشيال ميديا كافة الأدوات لاختراق الحسابات واستغلالها بمختلف الأشكال.

وطالب مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقًا، بعودة دور الأسرة مجددا، مناشدًا الفتيات بعدم وضع صور خاصة على مواقع التواصل نظرا لانعدام الأمان على تلك التطبيقات، موضحًا أن النيابة العامة والجهات المختصة تتابع تلك القضية وسوف يمثل المتهم بها أمام العدالة في وقت قريب وعقوبة هؤلاء قد تصل إلى 5 سنوات، وفرض غرامة كبيرة للغاية.