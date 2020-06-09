تعاون بين البنك الأهلي و"خالص" لشحن كروت الكهرباء مسبقة الدفع

أعلن البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة "خالص" لخدمات المدفوعات الرقمية، التابعة لـشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "“إي فاينانس"، والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة دلتا لتوزيع الكهرباء، إطلاق خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عبر التطبيق الإلكتروني "الكهربا خالص".

وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأنّ إطلاق الخدمة الجديدة يستهدف إضافة وسيلة سهلة لسداد المدفوعات بشكل عام، ومدفوعات الكهرباء بشكل خاص، وجرى إطلاق خدمة الدفع أونلاين مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، من خلال الموقع الإلكتروني لشركة خالص.

يأتي ذلك في ظل تزايد الحاجة لتفعيل أوسع للخدمات الإلكترونية، للتيسير على المواطنين في شحن عدادات الكهرباء بدرجة أعلى من المرونة، وتقليل الزحام بمقدار سداد المستحقات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وتقليل فرص انتشار الفيروس، ما يأتي تماشيا مع خطط الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنّ إطلاق التطبيق ساعد في توفير آلية مبتكرة لتسهيل سداد مدفوعات الكهرباء من المنزل وباستخدام تطبيق بسيط على الهواتف المحمولة.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، أنّ التطبيق الجديد يدعم مجموعة واسعة من عدادات الشركات الكبرى، ويتيح لمستخدميه شحن بطاقة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام خاصية "الدفع دون تلامس" (NFC) على الهواتف المحمولة من أي مكان وفي أي وقت.

وبموجب الخاصية يتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد عبر تطبيق "الكهربا خالص" المتاح حاليا كمرحلة أولي على جوجل ستور "نظام أندرويد"، والذي يتم تحميله على الهواتف الذكية بطريقة بسيطة.

وأكد أنّ إي فاينانس باعتبارها الذراع التكنولوجي للحكومة تعمل دائما على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية عبر تسخير التكنولوجيا في كل المهام اليومية بما يتماشى مع الاستراتيجية المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي وتقليل الاعتماد على الكاش والتحول إلى مجتمع لا نقدي.