سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المختلفة، اليوم الثلاثاء 9 يونيو الحالي، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.