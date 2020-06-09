البرتقال الصيفي بـ4 جنيهات.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

سجّلت أسعار السلع والمنتجات الغذائية تباينًا في السوق المصرية، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء نشرة أسعار السلع الغذائية المختلفة اليوم الثلاثاء 9 يونيو الحالي على النحو التالي:

أسعار الفاكهة

اختلفت أسعار الفاكهة في الأسواق؛ ليأتي سعر كيلو الفراولة بـ5 جنيهات، بينما وصل سعر التفاح من 8 إلى 20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الخوخ بين 6 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر كيلو الموز إلى 8 جنيهات، وكيلو البرتقال الصيفي تراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

أسعار الطيور والدواجن

جاءت أسعار الدواجن مختلفة، ليتراوح أسعار دواجن المزارع بين 29 و30 جنيهًا، بينما تراوح أسعار الدواجن البلدي بين 36 و38 جنيهًا، فيما تراوح سعر البط بين 32 و46 جنيهًا، ويتراوح سعر البط البلدي بين 55 و60 جنيهًا، وجاء سعر الأوز ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا، ويتراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار السمك

جاء سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و27 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو سمك البوري بين 40 إلى 50 جنيهًا، ويتراوح سعر الجمبري بين 100 و280 جنيها.

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليأتي سعر الفول البلدي بـ30 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 14 و16 جنيهًا، وجاء سعر العدس بـ14 جنيهًا، كما جاء سعر كيلو الفاصوليا بـ22 جنيهًا، ووصل سعر كيلو اللوبيا إلى 20 جنيهًا.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السايب إلى 14 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 15 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البصل 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفلفل إلى 8 جنيهات، وكيلو الثوم إلى 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الخيار إلى 5 جنيهات.