تمهيدا لإزالتها.. رصد 102 فدان أرز مخالفة بالقليوبية

رصدت أجهزة مديرية الري بالقليوبية 102 أفدنة زُرعت أرزًا بالمخالفة بقرى ومدن القليوبية، تمهيدًا لإزالتها، وفقًا لقرار وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمنع زراعة الأرز بالمحافظة.

وقال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الري بالقليوبية، إنه سيتم البدء في إزالة مخالفات مشاتل الأرز بالمحافظة بالتنسيق مع مجالس المدن تنفيذًا للقرار.

وأكد "زايد" أن المديرية وإدارتها المختلفه تواجه حظر زراعة مشاتل وزراعات الأرز بدائرة المحافظة، موضحًا تشكيل لجنتين بكل مركز ومدينة لتنفيذ قرار الحظر إزالة المشاتل فور ضبطها، وتحميل المزارع تكاليف الإزالة التي تكبدتها الجهة الإدارية، وتحصيلها بالطريق الإداري والتي تصل إلى 5500 جنيه للفدان.