السلطات السعودية تعثر على صياد مصري جرفته الرياح لساحل تبوك

سلمت السلطات السعودية، صيادًا من أبناء مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء للسلطات المصرية، بعد استضافته من قبل حرس الحدود بالمملكة، التي عثرت عليه بعد أن جرفته الرياح على ساحل تبوك.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودية، المقدم مسفر بن غنام القريني، إن الدوريات البحرية التابعة لمركز السلطانية في قطاع حقل منطقة تبوك، عثرت على صيادا مصريا من مدينة دهب بجنوب سيناء يبلغ من العمر 36 عاماً، قذفته الأمواج العاتية إلى الساحل السعودي.

وأوضح أن الشاب كان يستخدم قارب تجديف بالأرجل (بدالة) لغرض صيد السمك، لافتا إلى أن الدوريات توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ وتمكنت من العثور عليه، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة، كما عثر على القارب المستخدم، على بعد ميل بحري من موقع العثور على الصياد.