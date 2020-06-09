القومي للمرأة يقدم التهنئة إلى الدكتور طلعت عبدالقوي لإختياره عضو الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة ودوام التوفيق إلى الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بمناسبة إختياره كعضو الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وممثلآ عن مصر وإقليم العالم العربي .

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وفخرها بإختيار الدكتور طلعت عبد القوى لعضوية الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة مشيرة إلى أن إختياره جاء كونه نموذج مشرف ورائد في العمل الأهلي والتطوعي بالإضافة الى تمتعه بخبرة واسعة و ناجحة من خلال رئاسته للإتحاد العام للجمعيات الأهلية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة جعلته يتفوق على أكثر من ١٠٠ مرشح من دول العالم لعضوية الإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة متمنية له المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق .

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة يعد أكبر منظمة مدنية تطوعية أهلية في العالم تعمل في مجال الصحة الإنجابية ، ويضم في عضويته 162 دولة ومقره الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن فضلاً عن ستة مقرات في أقاليم ( أوروبا – الامريكتين – أفريقيا – العالم العربي – آسيا – جنوب شرق آسيا)، والاتحاد تم تأسيسه سنة 1952 في العاصمة الهندية نيودلهي.