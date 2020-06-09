تعرف على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

يعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بعد قليل، نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية.

وأكد مركز الأزهر الإعلامي، أنّه سيتم إعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، اليوم، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، موضحا أنّه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالنتيجة، وطرق الحصول عليها، ونسب النجاح وغيرها في المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده بالتزامن مع إعلان النتيجة، لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور على آخر مستجدات امتحانات الثانوية الأزهرية.

ويوضح وكيل الأزهر خلال المؤتمر، الأمور المتعلقة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية المشددة التي يتخذها الأزهر للحفاظ على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.

وبعث وكيل الأزهر برسالة طمأنة من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لكل الطلاب وأولياء الأمور، مشددا على أنّ عملية تعقيم اللجان والمعاهد الأزهرية التي تعقد بها الامتحانات سيكون بشكل مكثف، وسيكون هناك 12 طالبًا بحد أقصى داخل اللجنة، وتسليم أدوات ومواد التعقيم للجان الامتحانات بشكل دوري لرفع مستوى الحماية داخل اللجان.

وأكد وكيل الأزهر أنّ الطلاب أمانة في رقاب الأزهر وسيتم اتخاذ الإجراءات التي تسهل عملية الامتحانات، والالتزام بشكل صارم بالتدابير والمعايير الخاصة بحماية وتعقيم اللجان للحماية من فيروس كورونا، وأنّ هناك غرف عمليات تتولى المتابعة لحظة بلحظة مع مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

وتنشر البوابة الرسمية للأزهر نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعداداية على الرابط التالي:

http://www.azhar.eg/homepage2