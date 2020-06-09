قريبا.. نتفلكس تعرض "لم تكن هنا حقا أبدا" لخواكين فينيكس

أعلن نتفلكس عرض فيلم "لم تكن هنا حقا أبدا" عبر منصتها، يوم 28 من الشهر الجاري.

الفيلم من إخراج لين رامزي، وبطولة خواكين فينيكس، جوديث روبرتس ، إيكاترينا سامسونوف.

الفيلم إنتاج عام 2017، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 6.8 من 10.. وترشح الفيلم لجائزة بافتا.

ويعرض لبطل الفيلم خواكين فينيكس عدد من الأفلام الأخرى على نتفلكس وهي Her، Two lovers.

ولخواكين فينيكس شعبية كبيرة حول العالم، وترشح لجائزة أوسكار وحصدها مرة عن دوره في فيلم "جوكر"، وترشح لجولدن جلوب 6 مرات وحصدها مرتين، كما ترشح لبافتا 4 مرات وحصدها مرة.