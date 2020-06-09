10 معلومات مهمة عن قانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليها

"استحالة العشرة الزوجية"، جملة مقترنة بالعديد من قضايا الخلع والطلاق التي تقيمها السيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة بساحات المحاكم، ويأتي الخذلان على رأس المشكلات خاصة حال فقدان الثقة بين الطرفين، فلم تعد أسباب الطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غريبة عن المألوف، وضحيتها الأولى الأطفال.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، معلومات مهمة عن قانون الاحوال الشخصية، وفقا لما جاء على لسان محمد حمزة، محامي مختص بقضايا الأحوال الشخصية في حديثه لـ "الوطن"، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

معلومات مهمة عن قانون الأحوال الشخصية

ـ سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ونفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج، أما نفقة الولد فحتى يستطيع العمل.

ـ لا يحق للحاضنة أن تجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، ولا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنة، كما يسقط عنها الحق في أجر الرضاعة، بعد بلوغ الصغير عامين.

ـ يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة، أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

ـ بعد بلوغ الصغير سن الحضانة، يخير في الاقامة مع الأم أو الأب، وفي حالة وقع الاختيار على الأم، يكون بلا أجر حضانة.

ـ لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة، أو الرضاعة إلا بعد الطلاق، وانتهاء العدة، ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة "بعد وقوع الطلاق بثلاثة أشهر".

ـ تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل، دون وجود حد أقصى، حتى إذا كان الزواج ليوم واحد فقط، فالمرأة لها متعة لا تقل عن عامين وتقدر حسب دخل الزوج.

ـ قائمة المنقولات الزوجية، لا تتنازل عنها المرأة، في الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر.

ـ كل فتاة لها مؤخر صداق حتى إن لم يكتب، وكتب في قسيمة الزواج "الصداق المسمى بيننا"، فللمرأة مؤخر مثلها مثل أي فتاة من عائلتها، وفي مستواها وسنها.

ـ يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية، حتى تتمكن من نقل وتقديم الصغير للمدارس.

ـ التنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا، وأقصي مبلغ يصرفه بنك ناصر 500 جنيه لكل أسرة.