"شركات السياحة": ننتظر صيغة حكم المحكمة ببطلان انتخابات الغرف

قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وعضو مجلس إدارتها السابق، إنه ينتظر صدور الصيغة التنفيذية لقرار المحكمة الإدارية ببطلان إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التي عقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2018 لإرسالها إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لتنفيذ الحكم القضائي.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم، أن القضاء الإداري كان الملاذ الأخير لنا، موضحا أن هناك العديد من القضايا المرفوعة لحل مجلس إدارة الغرفة مازالت متداولة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم حتى الآن، مؤكدا على أن بطلان الانتخابات انتصار لأصحاب الحق وسيربك حسابات الذين خططوا وهندسوا لها في الظلام لإعلان النتيجة بهذه الصورة.

أشار إلى أن الحكم الصادر كان في الدعوى المرفوعة من كل من الدكتور خالد المناوي رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، ومهند فليفل، وإيهاب عبدالعال عضوي مجلس الإدارة السابق، مؤكدا على أنه على ثقة من احترام الدكتور خالد العناني للقضاء، وأنه سينفذ الحكم.

وأكد على أن انتخابات الغرفة الأخيرة شابها العوار، وأنها كانت غير قانونية من بدايتها وحتى عملية الفرز غير الصحيحة، والتي شهدت تجاوزات جسيمة لا حصر لها قدمناها كلها للقضاء.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة في الدعوى التي قدمها المستشار القانوني وليد عبد اللاه عمر المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ومحامي مجموعة بلومون للسياحة، ويمثلها إيهاب أحمد إبراهيم عبدالعال رئيس مجلس إدارة المجموعة بالإضافة لدعوتين أخرتين وحملت أرقام 8938 - 8940 – 8943 لسنة 73 قضائية.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حكما بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التي عقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2018، والزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضح المستشار القانوني أن هناك مجموعة أخرى من الدعاوى القضائية المقامة عن ذات الموضوع ما زالت متداوبة ولم يصدر فيها حكم حتى تاريخه.