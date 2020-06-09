تتضمن 13 Reasons Why.. إليك الإصدارات الجديدة لـNETFLIX في يونيو

كشفت منصة NETFLIX عبر موقعها الإلكتروني الرسمي مواعيد عروض إنتاجاتها الجديدة والتي تخطت الـ20 عملًا، وذلك في محاولة لمساعدة المشاهدين أثناء الحجر الصحي الذاتي.

وعلى مدار شهر يونيو تعرض المنصة الأفلام، والمواسم الكاملة من العروض التلفزيونية والعروض الكوميدية الخاصة، وتستعرض "الوطن" قائمة العروض الكاملة خلال الشهر على النحو التالي:

مسلسلات Netflix

1. Hospital Playlist

بدأ عرضه 4 يونيو، تصبح جميع الأيام استثنائية بالنسبة لخمسة أطباء ومرضاهم في هذه المستشفى التي تعجّ بحالات الولادة والوفاة وكلّ ما يجري.

2. ‎13 Reasons Why: موسم 4

بدأ عرضه يوم 5 يونيو، إذ مع اقتراب التخرّج، يكافح "كلاي" وأصدقاؤه لتفادي مواجهة المشاكل حين يتهدّد مستقبلهم بسبب ظهور الأسرار من ماضيهم.

3. The woods

يعرض في 12 يونيو، تتجدّد آمال مُدّع عام من "وارسو" بعد العثور على جثة وربطها باختفاء شقيقته قبل خمسة وعشرين عامًا، مسلسل مقتبس من رواية لـ"هارلان كوبن".

4. الملك الخالد

يعرض في 13 يونيو، يعبر إمبراطور كوري مُعاصر من خلال بوابة غامضة وينتقل إلى عالم موازٍ، حيث يقابل محقّقة شرطة متّقدة الحماسة، فمن شرّع الأبواب بين العالمين؟

5. Marcella: الموسم 3

يعرض يوم 13 يونيو، بعد مرور ثمانية عشر شهرًا، تعيش "مارتشيلا" بهويّة جديدة في "بلفاست"، حيث تسلّلت داخل عائلة إجرامية كعميلة سرّية متخفية، إنه التشويق بلا حدود!

6. Mr. Iglesias: الجزء الـ2

يبدأ عرضه يوم 17 يونيو، في الجزء الثاني من هذا المسلسل، يحاول معلّم ثانويّة مرِح، إحداث فارق في حياة بعض الطلبة الأذكياء رغم أدائهم المتردّي، فهل يستطيع ذلك؟

7. انتخبوني! موسم 2

يبدأ عرضه 19 يونيو، تحوّل مظاهر النفاق والعلاقة الثلاثية ومرشح القضية الوحيدة انتخابات مجلس الشيوخ إلى حملة تشويه، لكن "بايتون" سيفعل أي شيء للفوز بالمقعد.

8. غريب ولذيذ - من أعمال نتفليكس الأصلية

يبدأ عرضه يوم 24 يونيو، باستخدام مكونات صالحة للأكل من غابة سحرية، يجب على الطهاة الهواة إعداد وصفات لذيذة لإثارة إعجاب ثلاثة من حكّام مسابقات الطهي المشهورين.

أفلام Netflix

1. Da 5 Bloods

يعرض 12 يونيو، بعد الحرب بعقود، يعود أربعة من المحاربين الأمريكيين الأفارقة البواسل إلى "فيتنام" بحثًا عن رفات قائد فرقتهم وعن كنز مدفون.

2. رحلة إلى الغد

يعرض يوم 19 يونيو، يلتقي غريبان على متن قطار متوجّه إلى "إزمير"، فتتوطّد العلاقة بينهما لاشتراكهما في ماضٍ عاطفي مضطرب ومتداخل على نحو غير متوقّع.

3. الرصاصة الشاردة

يعرض يوم 19 يونيو، تجنّد الشرطة ميكانيكيًا مُدانًا ليطوّر سيّاراتهم من أجل المطاردات السريعة، ولكن سرعان ما تُلاحقه المخاطر، وقد تفوق كل ذلك سرعةً.

4. Feel The Beat

يعرض 19 يونيو، بعد فشلها في الوصول إلى مسرح برودواي، تعود "أبريل" إلى مسقط رأسها وتبدأ على مضض في تدريب مجموعة غير موهوبة من الراقصات الصغار للمشاركة في إحدى المنافسات.

5. Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

يعرض يوم 26 يونيو، يغتنم مغنيان من بلدة صغيرة الفرصة لتحقيق حلمهما للتنافس في أكبر مسابقة للأغنية في العالم.

6. Desperados

يعرض يوم 12 يونيو، تهرع شابّة مذعورة إلى "المكسيك" مع أصدقائها المُرغمين على مرافقتها، في محاولة لحذف رسالة إلكترونيّة حانقة قد أرسلتها إلى حبيبها الجديد.

أفلام Netflix الوثائقية

1. المولود

يعرض يوم 19 يونيو، مع تعلّم الأطفال لأن يصبحوا أعضاء في عالمهم الجديد بكلّ ما فيه، توضّح الأبحاث المتطوّرة مدى استعدادهم فعليًّا للتعامل مع تعقيدات الحياة البشرية.

2. اللاعبة رقم 1

يعرض يوم 24 يونيو، تابع مراسلي "إنديانابوليس ستار" الذين فجّروا فضيحة تحرّش "لاري نصار"، طبيب فريق الجمباز الأمريكي، واستمع إلى شهادة اللاعبة "ماغي نيكولز".

Netflix للأطفال والعائلة

Pokémon Journeys: The Series

يعرض يوم 12 يونيو، يصبح مدربا بوكيمون زميلين في مختبر مشهور مخصّص لأبحاث البوكيمون، في رحلة ممتعة إلى عالم من المغامرات مع أصدقائهما من البوكيمون.

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