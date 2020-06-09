الإعدام شنقا لـ2 والسجن لآخرين لاتهامهم بقتل موظف في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بالإعدام شنقًا لشخصين والسجن بالمؤبد لشخص والسجن عامين لآخر، وتحويل متهم للمصحة النفسية، لإدانتهم بقتل موظف وسرقته في قرية الترامسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد.

تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2012، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في قنا، إخطارا بمقتل "صلاح عجايبي"، 60 عامًا، وشهرته "الخواجة"، موظف بالمعاش، حيث جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وأوضحت التحريات، أنه أثناء تواجد المجني عليه في منزل ملحق به حوش مواشي بالمنطقة الصحراوية بقرية الترامسة بقنا، اعتدى عليه 4 أشخاص ملثمين بالعصا، وسرقوا 4 بقرات ودراجة نارية خاصة بالمجني عليه.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وهم "عبد المحسن ش ن" مسجل سرقات ومقيم بالترامسة، و"جمال ف ح" عامل، من دندرة و"علاء.ع. ا" عامل، من الترامسة و"أحمد.ح.ا" عامل، من دندرة، و"هاشم.ع".